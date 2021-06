Dentro del repertorio citado se tocaron en la primera parte standards como ``The Man I Love'', ``Moonglow'', "Just You, Just Me'', "In a Sentimental Mood'' "Out of Nowhere'', y debo decir que los arreglos gozaron de una buena orquestación, la distribución de los instrumentos, basada en una noción clásica, aseguró el buen funcionamiento tanto del grupo como de cada intérprete. Personalmente me quedo con la versión de Ellington- Coltrane de "In a Sentimental Mood'', porque la versión del concierto me pareció "jazz- funky'', cosa que, en mi opinión, no se ajusta a su lirismo y a la concepción rítmica originales. La participación del pianista Mulholland me pareció fusionada con el grupo: es evidente que tiene musicalidad, domina el teclado y su técnica es consistente.