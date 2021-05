Pasada una breve pausa, se continuaría con cuatro de las selecciones para serrucho: Summertime, de Gershwin; Humoresque, de Dvorák; Ave María, de Bach-Gounod; A una rosa silvestre, de MacDowell. Esta parte se acabaría con los arreglos de Somewhere Over the Rainbow y Lullaby of Birdland -incorrectamente traducidas en el programa de mano- debidos a G. Shearing.