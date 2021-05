Recuerdo que mi impresión fue menos favorable, en parte debido a los mismos motivos por los que, el viernes, no me satisficieron enteramente las lecturas del pianista húngaro de la Sonata No. 32, en do, opus 111 , de Beethoven, y de la Fantasía en fa, opus 49 , de Fryderyk Chopin (1810-1849), motivos que no tienen relación con su edad avanzada: me pareció que las interpretaciones –en particular, en la sonata de Beethoven, cima de la obra del compositor para el instrumento– no extrajeron el hondo contenido estético y anímico latente en ellas, debido al fraseo errátil, a la acentuación cuasi metronómica y a la ausencia de colorido dinámico.