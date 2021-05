Creo que a van Sant le ocurrió lo que a un personaje de Borges, Pierre Menard, quien buscaba escribir una novela comparable al Quijote y le salió –palabras, frases y comas– igual a la obra de Cervantes. No, no igual: los lectores habían cambiado al paso de tres centurias y el acto de lectura siglo 20 ya no podía ser idéntico al de trescientos años antes.