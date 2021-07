Crecen dudas sobre recorte a deuda

Lo que hace unos días se pensó que era un grito en el desierto, mantiene ahora en alerta a los promotores de la idea de utilizar el producto interno bruto (PIB) como referencia para calcular la denominada "deuda política".

Desde el pasado jueves -día en que el PLN y el PUSC anunciaron un acuerdo para reducir a la mitad el aporte estatal a las campañas políticas- siguen creciendo las voces que cuestionan la exactitud de las cifras.

Figuras como el expresidente Oscar Arias, los diputados Ottón Solís, Rodrigo Gutiérrez y Gerardo Trejos y, en forma más reciente, Rolando Araya, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), han externado sus reservas.

Araya señaló que si en realidad el plan bipartidista no reduce al 50 por ciento la deuda política, este "debe modificarse" y considerarse la propuesta de Arias de fijar un monto por voto para calcular esa contribución.

"Por falta de acuerdos adecuados, no menos de un 75 por ciento de los gastos electorales se van por la alcantarilla... Si no arreglamos esto, no tendrá sentido gastar ni un céntimo en campañas", destacó Araya en un comentario enviado a La Nación.

La diputada liberacionista Sandra Piszk, presidenta de la Comisión de Reformas Electorales, externó ayer su preocupación de que "un técnicismo" pudiera echar por la borda el compromiso de reducir el aporte estatal a las campañas.

"Yo apelo a quienes se oponen por números o por métodos a que comprendan la trascendencia de esta reforma. Esto se ha discutido desde 1969 y siempre apareció un tecnicismo de última hora que impidió la reforma", aseveró.

Diferente calculadora

La polémica sobre el tema de la deuda política tomó un nuevo curso, luego de que el PLN y el PUSC propusieran fijar esta contribución en 0,19 por ciento del PIB del año trasanterior a las elecciones nacionales.

En la actualidad, el artículo 96, inciso a), de la Constitución Política señala que el aporte estatal "no excederá" el dos por ciento promedio de los tres presupuestos ordinarios al del año de los comicios.

La Comisión de Asuntos Electorales estimó, con base en este modelo, que la deuda para 1998 sería de ¢7.800 millones. El jueves pasado, la comisión bipartidista sugirió fijar en ¢3.800 millones la suma para la próxima campaña.

El legislador Ottón Solís reiteró ayer que esta proyección del gasto está inflada.

Solís alegó que, de acuerdo con un fallo de la Contraloría General de la República de 1992, para calcular el monto se deben usar solo los ingresos ordinarios de los presupuestos y no todos

Con base en este criterio, Solís recalcó que la deuda política de 1998 sería de ¢5.266 millones y que, por tanto, el tope anunciado de ¢3.800 millones no significa un recorte del 50 por ciento sino del 28 por ciento.

Indicó que para que se produzca una reducción a la mitad se debe poner un techo del 0,12 por ciento del PIB. No obstante, adelantó que va a respaldar una propuesta formulada antenoche por el expresidente Arias.

Este sugirió para las próximas justas electorales el Estado pague a los partidos ¢1.400 por cada voto y que este costo se revise cada cuatro años según el crecimiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC).

Consultada ayer sobre las dudas externadas, la diputada Lorena Vásquez, secretaria general del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), defendió el método seguido para calcular los ¢7.800 millones.

Cuestión de fórmulas

El monto que girará el Gobierno -en caso de no darse una reforma constitucional al artículo 96- para financiar la próxima campaña política ha generado controversia. La comisión legislativa de asuntos electorales usó un método para calcular ese aporte y el diputado liberacionista Ottón Solís, otro:

Comisión de asuntos electorales

Monto estimado: ¢7.800 millones.

Método de cálculo: Se apegó a la letra del artículo 96, inciso a), de la Constitución Política que señala que la deuda política no debe exceder el dos por ciento promedio de los tres presupuestos ordinarios anteriores al del año de las elecciones. Se incluyeron en la estimación todos los ingresos enunciados dentro de los presupuestos.

Diputado Ottón Solís

Monto estimado: ¢5.266 millones.

Método de cálculo: Afirma que la Contraloría General de la República señaló, en 1992, que a la hora de calcular el dos por ciento promedio solo se deben tomar en cuenta los ingresos ordinarios (impuestos, transferencias y tasas) que vienen incluidos en los presupuestos ordinarios. Asegura que para la estimación no se deben tomar en cuenta los ingresos de capital (provenientes de bonos de deuda interna y empréstitos externos).

Fuente: Consultas hechas por La Nación.