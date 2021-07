CORTOS OLIMPICOS

Con la chispa adelantada

La francesa Marie-José Perec, medalla de oro en 400 metros, tuvo el mejor tiempo de reacción en la largada de esta prueba el lunes en la noche. Pasaron sólo 209/1000 entre el disparo del árbitro encargado de dar la salida y su despegue estilo cohete. Tal vez esto es lo que explica la impresión que ella da de ir más rápido que las otras sin parecer querer darse prisa (AFP).

Horas felices

- El peso ligero canadiense, Mike Strange, propietario de un bar en Niagara Falls, ordenó un descuento del 50% a todos los clientes del Iron Tap Tavern durante una hora después de cada una de sus victorias en Atlanta. Strange se clasificó para los cuartos de final a expensas del excelente armenio Mikhal Ghazarian, pero pidió a la televisión canadiense que parara las retransmisiones de ese combate pues los clientes pensaban que cada vez se trataba de una nueva victoria (AFP).

Naturistas entre ellos

- El periódico sueco Aftonblader revela que para estar tranquilos, y comer como les gusta, los atletas especialistas en maratón, los jugadores de tenis y varios dirigentes deportivos prefirieron dejar la Villa Olímpica y pasarse a un hotel reservado a naturistas (AFP).

Deportista electrico

El estadounidense Cliff Meidl, ex jugador de fútbol, explicó por qué se convirtió al kayak: "hace 10 años, en Los Angeles, cuando trabajaba con un taladro, topé con un cable de 30.000 voltios, quince veces una descarga de la silla eléctrica. Me desperté en el hospital catorce días más tarde. Me dijeron que el corazón se me había parado tres veces. Perdí dos dedos del pie, los tendones de mis rodillas se me quemaron, uno de mis omoplatos explotó. Lograron salvarme una pierna transplantándome un músculo del jarrete derecho al izquierdo. Después me enviaron a reeducación y me aconsejaron un deporte sentado". Cliff Meidl hace parte de los cuatro hombres en un kayak que participan en los 1.000 metros en línea sobre el lago Lanier (AFP).

¿Carreras de autos en olímpicos?

Lyle Petty ha oído hablar del barón Pierre de Couberton. Cuando se le preguntó si le gustaría que su disciplina entrara en el programa olímpico, el campeón de Nascar (Fórmula 1 estadounidense) respondió: "En los Juegos sólo debería haber pruebas atléticas y naturales como la carrera, el salto, la lucha. Pero ahora que tenemos el beach-volley, por qué no podríamos incluirse el tiro a las torcazas o las carreras de autos" (AFP).

El oro del tiempo

La linda Lee Lai San, de 25 años, nacida en Hong Kong y medalla de oro en Atlanta, es considerada una reina en su país no sólo por el pueblo sino por los políticos. Tras su victoria le ofrecieron un asiento de primera clase durante cinco años en cualquier vuelo de la compañía Cathay Pacific, un tiquete para el metro válido de por vida, un kilo de oro y 200.000 dólares en su cuenta bancaria. "San San", de una gran popularidad en Hong Kong, se convertirá en una china como otra el 1 de julio de 1997 cuando la colonia británica pase bajo control de Pekín (AFP).

Futbol millonario

La cifra de un millón de espectadores en las tribunas de los estadios de fútbol será superada cuando se juegen las semifinales del torneo olímpico. Hasta la noche de los cuartos de final, 976.675 personas habían asistido a los partidos del fútbol olímpico. El partido inaugural con Estados Unidos en escena en el Legion Field de Birmingham (Alabama) cuenta con el récord de espectadores: 83.000 (AFP).

"EL FBI no ha encontrado nada"

ATLANTA, EEUU, Jul 31 (AFP)

"No", no han encontrado nada "y no pienso que encuentren nada", indicó Watson Bryant en declaraciones a la cadena de televisión NBC. "Y, francamente, estamos contentos" con este registro "porque así va a terminar todo", añadió.

Bryant, que el martes por la noche había afirmado que Richard Jewell no era un sospechoso, continuó: "quizá sea un sospechoso, pero como todos los que estaban en los alrededores del lugar de la explosión" aquella noche.

El FBI hizo el miércoles por la mañana un largo registro en el domicilio de Richard Jewell, un ex policía que trabajaba como agente de seguridad en el Parque del Centenario, y se había convertido en un héroe nacional tras haber descubierto la mochila que contenía la bomba. En varias declaraciones, había contado cómo había logrado apartar a un máximo de espectadores del lugar de la explosión.

Badminton: indonesios campeonizan

ATLANTA, Jul 31 (AFP)

La medalla de bronce, decidida ayer, fue para los indonesios Antonius y Denny Kantono que habían batido a los malayos Soo Beng Kiang y Tan Kim Her por 15-4, 12-15, 15-8

Las chinas Ge Fei y Gu Jun ganaron hoy miércoles la medalla de oro en dobles femenino del torneo de badminton de los Juegos Olímpicos de Atlanta.

La plata fue para las surcoreanas Gil Young Ah y Jang Hye Ock.

Otra pareja de chinas, Qin Yiyuan y Tang Yongshu ganaron la medalla de bronce.

"No es fácil correr entre los mejores"

Atlanta, 31 jul (EFE).

Gats, que logró el pase con el último tiempo, explicó que, en cualquier caso, se sintió mejor hoy que el día de los 100 metros.

"Ha sido una carrera fuerte y he llegado cuarto. No estoy contento, pero tampoco lo he hecho mal'', dijo el velocista, que marcó un tiempo de 20.82, algo alejado del récord argentino que él mismo posee, con 20.50.

Española Maite Zúñiga a segunda ronda en 1.500m

ATLANTA, Jul 31 (AFP)

Esta marca fue la decimo octava de las tres series de clasificación, la mejor de las cuales fue para la rumana Gabriela Szabo (4:07.32), mientras que la argelina Hassiba Bulmerka, campeona en Barcelona hace cuatro años, ocupó el noveno lugar general (4:09.96).

La española Marta Domínguez, por su parte, quedó fuera de la prueba al realizar el vigesimosexto tiempo (4:15.00).

Chileno Keitel quedó fuera

ATLANTA, Jul 31 (AFP)

Keitel, tercero en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata y en los Campeonatos Mundiales bajo techo en Barcelona el año pasado, corrió en la serie del namibio Frankie Fredericks (20.59).