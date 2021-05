Quisiera hoy contestar varias cartas que me han llegado preguntando cómo pueden los padres saber si sus hijos tienen déficit atencional. La forma más fácil de darse cuenta es viendo si el niño o el adolescente muestra ciertas conductas y formas de hacer su trabajo escolar, las cuales enumero a continuación, haciendo la salvedad de que no se trata de un diagnóstico formal; tan sólo podrá servir para que los padres y docentes puedan usarlo como referencia ya que la sola presentación de unas pocas de estas conductas no es indicador de un déficit, además de que en un diagnóstico profesional, deben descartarse otros factores que se parecen a aquel: