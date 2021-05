Una madre me pregunta qué hacer con su hijo de cuarto grado que va quedado, ha venido pasando los años con mucha dificultad, y su maestra piensa que es mejor que repita porque no está preparado para quinto grado. Aquí hay que tomar en cuenta varias cosas y lo primero es no apresurarse a tomar la decisión, pues debe ser una escogencia razonada , conversando con sus maestros. Por esa razón, uno no debe disgustarse con la maestra, sino que debe acercarse más a ella y preguntar acerca de la forma cómo ve al niño.