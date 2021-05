Para los adolescentes que deciden iniciar sus relaciones sexuales coitales, recomendamos el uso siempre del condón. Tanto hombres como mujeres deben exigirlo. El mismo brinda una protección adecuada , que no es del 100 por ciento, como anticonceptivo, y como barrera contra el sida y otras enfermedades transmitidas sexualmente. Su efectividad va a estar en relación directa con su uso adecuado, lo cual implica que no esté vencido, que se conserve en un lugar fresco, que se ponga en el pene antes de la penetración , que no tenga aire donde recoge el semen, y que se descarte al usarse. Debe usarse en el sexo genital, anal u oral.