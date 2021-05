Hable por usted: Si las cosas se plantean como lo que percibimos o sentimos, o cómo nos afecta, es más difícil que el otro se ponga defensivo. No debemos asumir que los demás deben ajustarse a nuestros parámetros. Por lo tanto, no es lo mismo decir: "Esa costumbre suya es espantosa...", a decir: "He notado que cuando usted hurga en su nariz mientras hablamos, no logro concentrarme en lo que me dice".