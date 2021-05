Por supuesto, sólo por vacilón, todo en broma y traguitos con bailongo después, ya que nosotros, los alguna vez considerados "salvajes nativos", hemos madurado y entendido muchas cosas en estos 500 años "de encuentro". Hemos entendido que lo de andar "persiguiendo y matando" gente de otros continentes "se ve feo y es de mal gusto". Eso no se le hace a "las visitas". Bueno, eso no se le hace a nadie, sobre todo cuando ese nadie anda semidesnudo y no tiene armas para hacernos frente.