Yo ya pasé una antigüedad, para ello debí hurgar en Costa Rica y en Internet un buen rato en busca de repuestos y tips. No salió tan caro ni tan difícil, me gustaría poder ayudar (no es asunto de negocios) a quienes están aún sufriendo por este asunto. Cuidemos nuestras estufas, me pueden escribir al e-mail:fairlane@racsa.co.cr