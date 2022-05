Cita titánica con el naufragio fatal

“¡Todos a bordo! ¡Está muy cerca de partir el Titanic ! ¡Favor tener el pase de abordaje a mano!” La salida es en Southampton (Inglaterra), el 10 de abril de 1912, rumbo hacia Nueva York, Estados Unidos.

El grito era de un miembro de la tripulación que nos transporta a un largo viaje por el tiempo, con la idea de revivir por dos horas la historia del barco RMS Titanic , una de las más conmovedoras que todavía cautivan al planeta con un hechizo fascinante.

Es una manera ilustrativa de devolverse al pasado para experimentar la magia del transatlántico, con vivencias de sus pasajeros y la tripulación. Más de 280 artefactos recuperados del fondo del mar, reproducciones de los compartimientos del barco, fotos, actores en persona y mucho más.

La cita con la historia de este naufragio fatal se presentó el pasado 1° de julio en Victoria, capital de la provincia de Columbia Británica, en Canadá. Allí, en el Museo Royal y el teatro de la National Geographic, se inauguró el 14 de abril anterior una exposición que se extenderá hasta el 14 de octubre y se denomina Titanic, la exhibición de artefactos .

Hace 95 años que el buque irlandés chocó con un témpano de hielo que lo envió al fondo del mar. Mis compañeros de aventura “a bordo” del Titanic eran otros tres colegas de la prensa nacional: Francisco Chico Córdoba y Cristian Sandoval, de radio Columbia , y Milton Montenegro, de Al Día .

Cuando a las 10 a. m. nos subimos al “transatlántico” , llevábamos consigo el boarding pass número 113509 que nos suministró la entidad constructora, la White Star Line, para ingresar a esta experiencia única como pasajeros.

Se trataba de interpretar el rol de uno de los 2.228 pasajeros que vivieron el desastre esa fatídica noche de 1912 en la que fallecieron 1.514 personas, casualmente con su oficio y estilo de vida.

Así, pasé a llamarme Engelhart Cornelius Ostby, y tenía 65 años. Me acompañaba mi hija Helene en la sección de primera clase. Cornelius era un joyero exitoso, dueño de Engelhart, Ostby & Barton, que era el mayor productor de anillos de oro del mundo.

De acuerdo con su historial, Engelhart y Helene viajaban juntos a Europa, como lo hacían cada año desde 1906; esta vez Cornelius quería observar lo que otros joyeros estaban haciendo. En 1912, él y Helene vacacionaron en el sur de Europa y Egipto, y se aprestaban a volver a su natal Providence, en Rhode Island.

Repasemos, pues, la historia.

Nace la leyenda. El Titanic fue concebido en 1907 y se topó con el desastre en 1912: una breve existencia, cargada con el drama de la tragedia. La historia se narró una y otra vez, pero nunca de manera tan conmovedora y apasionada como lo hacen los artefactos que se exhiben en Canadá.

Fueron recuperados con cuidado extremo del campo de desechos que rodea los restos de la nave, y conservados con ingenio y ciencia. Estos objetos tridimensionales, más que palabras e imágenes, representan al barco y a las 2.228 almas que navegaron con el Titanic hacia la historia.

Sin grandes pretensiones, los artefactos son una representación física de la sociedad de comienzos del siglo XX. Verlos es una prueba de la humanidad. Objetos comunes como un frasco de cerámica para la pasta dental, un corbatín o la canica de un niño, nos recuerdan la fragilidad de la vida y la importancia de los seres queridos.

Una pieza mutilada de la máquina nos reta a evaluar nuestra excesiva dependencia de la tecnología. Y, lo que una vez fue un reluciente reloj de oro, cuyas manecillas fueron arrancadas por las gélidas aguas del Atlántico norte, nos advierte que la riqueza no nos aísla de la tragedia.

Los artefactos estuvieron ahí. Pertenecieron al barco y a la gente que navegaba en él. Como custodios, son expuestos en varias partes del mundo, no para quitar el dolor de la pérdida, sino para demostrar la importancia de aquellos cuyas vidas fueron –y siguen siendo– alteradas debido a la desgracia del legendario RMS Titanic.

Era a principios del siglo XX, una época de optimismo y progreso. La tecnología había producido maravillas tales como el automóvil, el aeroplano, el rascacielos, el cine y el telégrafo. El mundo estaba en movimiento y el transporte trasatlántico de pasajeros, carga y correo era activo y competitivo. Los grandes barcos de línea, los antecesores de los modernos jet jumbo, se volvían cada vez más rápidos, más grandes y mucho más lujosos.

En julio de 1907, Bruce Ismay, director de la White Star Line y lord James Pirrie, presidente del astillero de Belfast Harland & Wolf, concibieron la idea de construir dos espléndidas naves para competir en la lucrativa ruta. Llegarían a ser el Titanic , el Olympic y, más tarde, el Britannic , los objetos móviles más grandes creados por el hombre.

Majestuoso y poderoso, el Titanic soltó amarras y salió de Southampton el 10 de abril de 1912. El viaje inaugural había empezado. El capitán Edgard J. Smith, quien trabajaba con la White Star Line desde 1886, estaba al mando. De 62 años, era el más veterano de los comandantes de la naviera y hacía el viaje inaugural de cada nuevo navío.

Después de escalas para recoger pasajeros y correo en Cherburgo y Queenstown, el elegante y gigantesco navío empezó a cruzar el Atlántico con rumbo a Nueva York. Era la 1:30 p. m. del 11 de abril de 1912. Cada hora que pasaba llevaba a las 2.228 personas que estaban a bordo más y más cerca al desastre que resultaría en la muerte de 1.514 de ellos.

Diferencias. Al “subirnos” a las cubiertas del Titanic , dentro del Museo de Victoria, eran notables las diferencias sociales. En el barco había tres clases: la primera conformada por lo más selecto de la sociedad angloamericana del momento; la segunda, integrada por profesores, comerciantes, profesionales con ingresos moderados que constituían la clase media; y, por último, la tercera clase, con inmigrantes de muy bajos recursos, que esperaban comenzar una nueva vida.

Eran claras las diferencias entre ricos y pobres, famosos y desconocidos, una representación fiel de los pasajes del barco.

Mientras Cornelius disfrutaba de las comodidades en “el objeto móvil más grande construido por el hombre en esa época”, según palabras de su constructor, en el libro de pasajeros estaban las identidades de los otros colegas costarricenses.

Cristian Sandoval, de Columbia , le tocó en primera clase y realizó el papel de Benjamin Guggenheim, de 46 años, nativo de Nueva York y un adinerado industrial con ambiciosos planes en Europa y Estados Unidos.

Se le conocía como el “rey del cobre” por sus inversiones en minería y metalurgia. Sus asesores financieros, Victor Giglio y René Pernot, lo acompañaban en la fatídica travesía, aunque estos últimos viajaban en segunda clase.

Por otra parte, Milton Montenegro, de Al Día , representó en este viaje a Charles Duane Williams, de 51 años, y quien vivía en Suiza desde 1891. Fue acompañado en el periplo por su hijo Richard Norris Williams, quien era un jugador de tenis y tenía planeado competir en un torneo de este deporte en Estados Unidos, antes de comenzar a estudiar en Harvard.

Ambos viajaron en primera clase. La idea de Charles era desplazarse de Radnor hasta Pensilvania, donde vivía su esposa Lylia Biddle Williams-White.

El locutor de Columbia , Francisco Chico Córdoba, no nos acompañó en primera clase, debido a que lo enviaron a otro lugar. “Yo me llamaba Claus Peter Hansen, un ‘limpio’ de tercera clase, e iba acompañado por mi esposa Jannie L. Hansen y su hermano Henrik Juul Hansen, quien decidió regresar a vivir a Estados Unidos después de muchos años de radicar en Dinamarca”, detalló Córdoba a la revista Proa .

Claus y Jannie celebraban el regreso de Dinamarca, adonde la pareja había ido a visitar a una familia que no veía desde hacía muchos años. “Yo, para poder ir al paseo en el Titanic, tuve que vender mi barbería que tenía en Rasine, Wisconsin”, añadió.

Estas historias demuestran que la famosa embarcación fue más que vapor y acero. Es el relato de sus pasajeros, desde el millonario de primera clase hasta el inmigrante de tercera, quienes desplegaron increíbles acciones de valor y heroísmo tras soportar una pérdida extraordinaria.

De los cinco niños que viajaban en primera clase, Loraine Allison, de dos años, fue el único pequeñín que pereció en el hundimiento. Viajaba con su hermanito, Trevor, y sus padres, Bess y Hudson, quienes sin darse cuenta de que la niñera ya había sacado a Trevor del barco, lo buscaron desesperadamente, hasta que fue demasiado tarde para que se salvaran tanto ellos como Loraine.

Entre las víctimas también se hallaba Isidor Strauss, copropietario de la tienda Macy’s, y su esposa Ida. Como solo las mujeres y los niños eran llevados a los botes salvavidas, Ida decidió quedarse al lado de quien había sido su esposo durante 40 años. El 1º de mayo de 1912 recuperaron el cuerpo de Isidor, pero el de Ida nunca apareció, por lo que ambos quedaron separados.

Entre las damas de la refinada alta sociedad, se hallaban la Condesa de Rothes de Escocia y la millonaria Margaret Molly Brown.

Tal vez la pareja más famosa era la de John Jacob Astor IV y su esposa Madeleine, quienes regresaban a Nueva York de su viaje de luna de miel. Madeleine sobrevivió, pero la muerte de su esposo –el hombre más adinerado que se encontraba a bordo– ocupó titulares alrededor del mundo.

Un documental y otros. Antes de comenzar el recorrido por las secciones de la exposición de artefactos recuperados del Titanic , viajamos al fondo del mar a través de un documental de media hora sobre el hundimiento.

Es un complemento ideal de la exhibición de reliquias. La cinta Titanica corresponde a 1991 y se proyecta en el Museo Royal BC, propiamente en el teatro IMAX, de la National Geographic.

Bajo este formato, uno ve las cosas y las experimenta. Ya sea al explorar los restos del naufragio más famoso del mundo, al nadar en lo profundo del océano con las criaturas más grandes, como forma de meterse en la pantalla grande y arribar a un lugar que, de otra forma, sería inaccesible.

De inmediato, ya en el museo, aparecen reproducciones de tamaño real de algunas partes del barco, como los camarotes de primera y tercera, un café al aire libre y el cuarto de calderas, que fueron recuperadas del buque, a 4.000 metros de profundidad en el Atlántico norte.

La exhibición viajera presenta 281 artefactos recuperados del lugar de descanso del Titanic en una serie de galerías que dan seguimiento a la vida del barco –del que se decía que ni siquiera Dios podría hundirlo–, desde el diseño a la construcción, pasando al descubrimiento, la recuperación y la conservación de las reliquias.

Las diferentes galerías de la exposición incluyen piezas relacionadas entre sí. Así, en el sector dedicado de la partida de barco, se pudo observar una valija de cuero y colillas de equipaje.

Monedas, billetes, adornos, artículos de cristal y varios efectos personales se encuentran dentro de la galería de pasajeros.

En la réplica del puente de mando, se encuentra uno de los telégrafos que transmitían órdenes al cuarto de máquinas y un par de binóculos, además de modelos a escala del transatlántico.

La Galería del Recuerdo incluye piezas personales de los pasajeros, en cuenta los frascos de perfume de Adolphe Saalfeld.

La Galería del Descubrimiento incluye hasta un pedazo del casco del Titanic , que se recuperó en 1998, y periódicos de la época, que se publicaron uno o dos días después de producirse el desastre, como The Daily Colonist , The Boston Daily Globe y The New York Times , el primero que se atrevió a informar de la tragedia.

Otras reliquias exhibidas del Titanic , por la temporada 2007, se realizan simultáneamente en otros sitios del orbe como Ontario, Canadá; Florida, Estados Unidos; y Kiel, Alemania. El 12 de setiembre sigue el tour europeo con otra en Budapest, Hungría.

Los principales personajes de la historia del Titanic , incluido su capitán, Edward John Smith, recorren la exposición, interactúan con los visitantes y responden a sus interrogantes.

Se trata de una ventana emocional hacia el pasado... una reunión con la historia como nunca antes se había presentado. Ninguna tragedia marítima ha impactado tanto la imaginación como el hundimiento de este vapor, que inspiró la divulgación en el mundo de docenas de libros, documentales y filmes.

¿Vivir o morir? En los tramos finales del recorrido, la misión de los pasajeros es descubrir si la persona que representábamos en la exposición falleció o sobrevivió al naufragio. No se encontró el nombre de Cornelius dentro de la lista de sobrevivientes, hasta que lo hallamos entre los muertos de primera clase; igual le pasó a los demás “pasajeros” ticos.

“Me morí en el naufragio; o sea, tras de limpio por estar en tercera clase, estuve salado”, bromeó Francisco Córdoba.

En la Galería del Iceberg se motiva a los visitantes a que toquen con la palma de su mano, “en carne viva”, un témpano, hecho de hielo real. Se trata de demostrar que las aguas del Atlántico norte estaban más frías que este pedazo de hielo, durante la noche oscura en la cual el buque se hundió y la gente cayó al mar.

“Me impresionó conocer que la mayoría de la gente no murió ahogada sino de hipotermia, cuando quedó congelada por la temperatura del agua que estaba muy fría”, resaltó Montenegro.

Cristian Sandoval expresó que al tocar el iceberg por solo 30 segundos logró sentir lo que vivieron las 1.500 víctimas del Titanic .

“Pensar que el descuido de muchas personas que pensaron que el barco era insumergible, le cobró la vida a tantas personas”, reflexionó.

La valiosa experiencia vivida durante dos horas en la exposición de objetos recuperados del Titanic finalizó con la firma y el mensaje en el libro de visitas al Museo Royal BC de Victoria, Canadá, para caer de inmediato en la vistosa tienda de precios exorbitantes que vende todo tipo de chucherías del navío como souvenirs , libros, gorras, tazas, videos y películas relativas al Titanic .

En este punto, se resalta la oferta muy cara de las producciones para cine de 1953 con Barbara Stanwyck, y la muy premiada de 1997, con 11 premios Oscar, dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet; además de la miniserie de 1996 para la televisión, con Katherine Zeta Jones y Peter Gallagher. En el pasado también hubo largometrajes del Titanic , en 1929, 1943, 1958, 1979 y 1980.

La apasionante historia del malogrado barco fue todo un símbolo de su tiempo, una peligrosa combinación de optimismo y arrogancia. Y en el viaje en el tiempo se recrea una de las más graves catástrofes del siglo XX.

Dentro de solo cinco años, esta tragedia de la humanidad que cobró la vida de 1.514 pasajeros tendrá una conmemoración especial, cuando el 15 de abril del 2012 el mundo se detenga a reflexionar en el aniversario número 100 del hundimiento.

Para esa fecha, incluso, se planea tener completamente finalizado el barrio del Titanic en Belfast, Irlanda del Norte. El área se regenerará y un proyecto de recordación será revelado para celebrar al navío y sus lazos con Belfast, la ciudad donde se construyó el barco tres años antes de realizar su fatídica travesía.