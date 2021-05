Alí: algo más que boxeo En cable, un filme que gana por nocaut Drama. FOX, sábado: 9:00 p.m.Dirección: Michael Mann.Elenco: Will Smith, Jon Voight.País: Estados Unidos, 2001. Aquí está en Fox la película sobre la vida del boxeador Muhammad Alí, también conocido como Cassius Clay. Esta cinta estuvo programada para darse en los cines de Costa Rica, pero una decisión de los distribuidores hizo que fuera retirada del mercado antes de ser exhibida. Se dijo que no iba a tener éxito comercial y, plas, cayó con ese golpe bajo. Ahora el cable nos repone de esa ausencia injusta para un buen filme. Lo es por la realización de un director muy bueno: Michael Mann, quien enaltece a un boxeador que, en su momento, fue perseguido por el sistema político que ahora lo elogia. Sucedió cuando el pugilista adoptó nombre islámico y se opuso a la guerra injusta contra Vietnam. El filme cuenta con buena fotografía del mejicano Emmanuel Lubezki y actuación convincente de Will Smith.