"A Gael me lo recomendó mi amigo el director de Amores perros , Alejandro González Iñárritu, pues la verdad es que yo no lo conocía. Y fue Gael quien me habló de Diego. A Diego lo habíamos probado antes y no nos convenció, pero cuando volvió a hacer la prueba junto a Gael nos dimos cuenta que trabajan muy bien juntos. Además, ellos son amigos en la vida real y ese vínculo debía reflejarse en sus personajes".