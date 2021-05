Hollywood. DPA. Las indicaciones que Manuel Jimenez da a sus hombres para los rodajes en Hollywood son concisas y claras: no robar, no beber y no golpear a nadie. Al menos no detrás de la cámara. "De lo contrario, esto se acabaría muy pronto", dice del dueño de la agencia de talentos, que con creciente éxito encuentra trabajos para verdaderos delincuentes como extras en el cine, la televisión, la publicidad y los videos musicales.