James G. Robinson, director ejecutivo de Morgan Creek Productions, a cargo de la cinta, dijo a TMZ que "obviamente con Major League 3 -nombre del filme- tenemos una gran parte escrita para el personaje de Charlie... pero después de lidiar con Lindsay Lohan en Georgia Rule , puedo hablar con conocimiento de causa sobre las dificultades de trabajar con un actor que enfrenta una adicción. No pasaré por eso otra vez, Si Charlie no endereza su camino, desafortunadamente no podré ponerlo en la película".