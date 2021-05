Primero que todo, quiero felicitarlos por la sección Navegando, en Tiempo Libre. En numerosas ocasiones, esta sección guía a los cibernautas a sitios de gran interés. Muchas veces, aunque tengamos acceso a buenas herramientas de búsqueda en Internet, se nos quedan algunos sitios interesantes, y, dichosamente en esa sección se sugieren buenos lugares. Ahí mismo me enteré del sitio www.subasta.co.cr (Subastas Online en C. R.). En la recomendación, ustedes mencionan que es el segundo sitio de subastas del que han tenido noticia en Costa Rica. Me gustaría conocer el nombre y dirección del primer sitio del que tienen noticia. Gracias y saludos.