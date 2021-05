Propaganda Me extraña que Canal 7, siendo un canal caracterizado por brindar una programación de calidad, haya incluido en sus espacios matutinos las terribles ¡Muuy buueenaas!, del señor Juan José Vargas.Personalmente no me causan un buen día, al contrario me producen un horrible amanecer, viéndolo, escuchando sus escuetos consejos y su propaganda barata, porque al final eso es. Laura Martínez U. Céd. 1-757-342