Cartas a Teleguía

Qué irrespeto el de Ramones

El señor Édgar Silva no necesita que una persona como el pachuco de Adal Ramones le falte el respeto como lo hizo en el programa de su cumpleaños. Este señor no sabe que a Édgar el pueblo le quiere y lo respeta; que en Costa Rica la peor basura de programas nos vienen de su país, como el de sus compañeros de Telehit. Gracias Édgar por tu carisma en todos tus programas.

¿Buena ortografía?

El 25 de octubre en Telenoticias pasaron una nota sobre la mala ortografía que los costarricenses tenemos en general y hasta ofrecieron tomar una prueba en internet, lo cual me pareció muy acertado. Sin embargo, el 28 de octubre, en la edición del mismo horario apareció la palabra “verguenza”, así, sin diéresis. Así me quedó aún más claro que definitivamente estamos urgidos de revisar nuestra ortografía. 1

Muy bien, VMLatino

Normalmente no soy muy fanática de VM Latino, pues tengo 22 años, estudio enfermería y los programas que dan ahí no son de mi estilo, salvo el de clásicos de Mauricio, el de sexualidad de Cristina y el de rock de Lauretto. Sin embargo, me gustó particularmente un especial que hicieron en Europa y la forma en que nos mostraron algunos lugares a los que uno no ha tenido la posibilidad de ir. Además Cristina ofreció datos de interés en forma muy entretenida, realmente los felicito por este trabajo tan distinto a los show sin sentido o poco educativos que típicamente se dan en este canal. Ojalásigan por este camino para los que ya no somos tan colegiales, tenemos criterio y queremos disfrutar de la TV nacional.

