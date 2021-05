Estoy sorprendida con la cantidad y calidad de los comentarios de José Mena, M. Chinchilla, M. Hidalgo, J. Bellavita, Raúl Castro, Natalia Chacón&...; provocados por la columna en que se menciona a las "apuestas" como una alternativa al estudio. Yo sigo pensando que vale la pena luchar por terminar lo que se inicia, por cultivarse, por darse la oportunidad de tener la mejor formación posible y que esto no es incompatible con el trabajo. Trabajar dignifica, enseña, satisface. Tal vez el punto no sea "satanizar" un campo laboral, sino asegurarse de que cumpla las leyes y regule su funcionamiento. Nadie puede negar que, en una época en que aumenta el desempleo, encontrar un trabajo que permita vivir decorosamente es una suerte, pero tampoco se puede permitir el abuso social, ni la corrupción velada. Todos sabemos que una parte de los negocios de este tipo se vienen a hacer en este país porque no están permitidos en otras naciones. Los valores cambian y varios de los que me escribieron lo prueban. Pero apostar es siempre asumir un riesgo y una ilusión: la ilusión de ganar. Es tener una respuesta a corto plazo, inmediata, como el trabajo que ofrecen los sportsbooks. Ahora, si este trabajo se comparte con una formación que permita el crecimiento personal y la sobrevivencia, bienvenido sea hasta encontrar un espacio más constructivo.