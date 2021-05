Tengo un microbús de 12 pasajeros,uso familiar y placas de automóvil. La pregunta es: ¿por qué tengo que pagar como si fuera microbús o bus comercial en la ruta 27? Tal vez porque la o las personas que elaboraron la licitación en el MOPT no tomaron en cuenta este tipo de situación y, por supuesto, a la empresa que es de carácter privado, este asunto no le molesta. Ese día iba para Guanacaste, regresé por Cambronero, en el peaje de la Bernardo Soto me cobraron como liviano; le pregunté al muchacho por qué y este me dijo: “No tiene placa de bus”. Gracias.