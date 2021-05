Reuters LOS ÁNGELES. La banda de rock Pearl Jam rindió homenaje al desaparecido cantante de The Ramones, Joey Ramone, en una grabación distribuida exclusivamente entre los miembros del club de admiradores de Pearl Jam.Un nueva versión de la canción de la banda pionera de los punks , I Just Want To Have Something To Do , es uno de los cuatro temas incluidos en el disco de viníl de 18 centímetros que reciben anualmente sus admiradores por correo.