Aunque esa acción no puede lograr que el Tribunal cambie su decisión en el fondo de su contenido -únicamente en su forma-- mientras permanezca sin resolverse ocasiona que la sentencia en su contra no quede en firme y, por consiguiente, que la Junta Liquidadora del Anglo no pueda ejecutar las acciones de cobro de los $8.102.565 (¢1.680.877.000) pendientes de pago.