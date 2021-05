"El son se siente. Mira tú, por ejemplo, a Celia Cruz... es una guarachera natural, hasta conversando tiene esa voz. El problema de la música de nosotros es que hay que sentirla, si no, mejor no te metas con ella. El merengue, ¿por qué tú crees que yo no hago eso?... hago lo que siento; el merengue que lo hagan los maestros dominicanos.