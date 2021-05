Me gustan la paz, la tranquilidad, la lluvia, el sol, el canto de la naturaleza, las noches de estrellas; en fin, me gusta la vida. Me agrada mucho pintar, escribir y hacer deportes. También tengo trabajo. Me gusta pasear, conocer lugares; tengo una casa de campo y quiero compartirla con una mujer con edad entre los 25 y 35 años, no importa si tiene uno o dos hijos. Mi teléfono es el 227-9481.