Brote de violencia en Limón

Cieneguita, Limón. La tensa relación que ha mantenido el movimiento Limón en Lucha con el Gobierno, desde que el lunes pasado venció el plazo de peticiones sobre estiba, cedió la madrugada de ayer cuando un grupo de jóvenes encapuchados arremetió, con piedras, contra la Fuerza Pública.

La chispa que encendió la mecha se produjo a eso de las 10:45 p.m. del miércoles, luego de que los dirigentes del grupo organizado formaron una barricada en Cieneguita y a estos se les unieron varios individuos que provocaron los disturbios.

El golpe de guerra se dio en el momento que un manifestante lanzó una piedra contra uno camión de Seguridad Pública, que se presentó en esa barriada para normalizar el paso en la vía pública.

12 medianoche. Al llegar un microbús con efectivos policiales, un grupo de manifestantes le lanza piedras.

Esta situación tomó por sorpresa a muchos pues el ambiente durante todo el miércoles fue de completa calma. En los muelles, se mantenía vigilancia policial y el trabajo de carga y descarga se dio como de costumbre.

Roberto Cantillo, coordinador de prensa del movimiento Limón en Lucha, negó toda responsabilidad de los disturbios y más bien se los atribuyó a extranjeros indocumentados y a costarricenses a quienes los mismos vecinos han calificado como "delincuentes y narcotraficantes".

Agregó que gestionarán una reunión de emergencia para analizar cualquier infiltración de gente no deseada en las medidas de presión adoptadas, al mismo tiempo que solicitó la intervención de las autoridades de Seguridad Pública y Migración para que la controle.

"Los que menos queremos violencia somos nosotros. Este es un problema muy serio al que tenemos que prestarle mucha atención porque nos puede desprestigiar y quebrar el movimiento", sentenció Cantillo.

Tanto el ministro de Información, Alejandro Soto, como el viceministro de Hacienda, Marvin Taylor, lamentaron los hechos pues consideraron que estos solo dificultan la solución de los problemas que afronta Limón.

Los disturbios se produjeron dentro del marco de una serie de protestas anunciadas por el grupo Limón en Lucha, desde el el lunes a las 10 a.m., al vencerse el plazo dado al Gobierno para que interviniera el negocio de las estibas. En lo fundamental, solicitan que sean anuladas las licitaciones otorgadadas a 14 empresas estibadoras.

Según este movimiento, el negocio de carga y descarga de la mercancía puede ser hecho por solo cuatro estibadoras, lo cual garantizaría una jornada laboral más estable para los trabajadores.

Como una nueva medida de presión, Cantillo anunció que es inminente que los empleados del hospital Tony Facio vayan a huelga este lunes, a partir de las 6 a.m. El movimiento afectaría los servicios de Farmacia, Laboratorio, Rayos X y Consulta Externa, y solo se atenderían los casos de emergencias y a pacientes internados, según advirtió.

Piedra por piedra

La pedrea se hizo más fuerte -e incluso destruyó un carro de la prensa, un bus y una radiopatrulla que se encontraban parqueados en la zona-, cuando a un oficial accidentalmente se le escapó una bomba de gas lacrimógeno, lo que caldeó aún más los ánimos de quienes protestaban. (Relato aparte.)

Desde entonces, el motín tomó mayor fuerza y, con el fin de calmar a los revoltosos que no dejaban de atacar a la policía e indirectamente a los vecinos de Cieneguita, se lanzaron no menos de 100 bombas de gas, especialmente a eso de la 1 a.m. cuando se produjo la mayor ofensiva.

Entre tanto, los vecinos corrían atemorizados con sus niños, muchos de ellos de brazos, y huían hacia la playa o buscando la calle que va hacia el centro de puerto Limón. Sin embargo, hasta ahí llegaban los efectos del gas.

Según dijeron las autoridades locales de la Cruz Roja, 160 personas tuvieron que ser atendidas por los efectos del gas lacrimógeno y golpes de piedras.

Entre los más afectados, se hablaba de una chiquita de cinco meses y un anciano de 70 años, quienes pusieron a correr a los cruzrojistas debido a su condición delicada.

Las acciones de presión empezaron el martes en la noche, luego que el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, envió un fax a los dirigentes, diciéndoles que el Ejecutivo no podía dar marcha atrás ya que el proceso de licitación a las estibadoras fue ratificado por la Contraloría General de la República.

El primer hecho de protesta fue una paralización breve, verificada el martes en los muelles Moín y Alemán, y algunos bloqueos en Cieneguita. No obstante, ambos acontecimientos tuvieron muy poco efecto pues la policía intervino -sin tanta violencia como la que hubo la madrugada del jueves- y las aguas volvieron a su cauce.

Se intentó conocer la opinión de Vargas pero no fue posible localizarlo. Al respecto el ministro Soto manifestó que el Gobierno ha cumpido. "Tenemos una propuesta que consiste básicamente en establecer un salario mínimo para los trabajadores de la estiba, una jornada mínima y la canalización de un fondo de desarrollo para la provincia mediante los recursos cuyo origen se está estableciendo. Pero todo se logra con la concertación", recalcó.

Asimismo, el viceministro de Hacienda, Marvin Taylor, censuró severamente este tipo de acciones pues considera que no benefician en nada las negociaciones.

"Estamos seguros que esto no representa la voluntad de la gente de Limón en Lucha porque en nada contribuye a arreglar la situación, pero no hemos tolerado ni toleraremos estas medidas de presión, sobre todo de parte de cabezas calientes que no están en sus cinco sentidos", aseveró Taylor.

Por último, explicó que, pese a haber llamado a los dirigentes anteayer y ayer, a través de los garantes, con el interés de dialogar, no se ha recibido ninguna respuesta.

Hora a hora

Estos fueron los acontecimientos más importantes durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado.Miércoles 14 de agosto

10:40 p.m.: Un grupo de jóvenes de Cieneguita, algunos de ellos encapuchados, montan una barricada en ese barrio.10:45 p.m.: Llega un camión de la Comandancia de Limón, desde el cual se abre fuego al aire. Lo refuerza otro de Seguridad Pública.

Jueves 15 de agosto

1 a.m.: Se inicia la lluvia de piedras y con ella el lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno.2:01 a.m.: Cruz Roja se pone en alerta.

2:30 a.m.: Mujeres, niños y ancianas huyen de Cieneguita hacia Limón para protegerse.

2:46 a.m.: La policía elimina las barricadas y logran pasar dos camiones de carga procedentes de Sixaola.