Los fans de Backstreet Boys acaban de ser engañados por un bromista, quien puso en Napster, a su disposición, una supuesta nueva canción del grupo, que terminó siendo el tema debut de Milli Vanilli. La canción Girl, You Know It's True , se promocionó en Napster como un tema nuevo de la banda, extraído de sus actuales sesiones de grabación en Suecia.