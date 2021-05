San José. El canciller de la República, Enrique Castillo, solicitó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, no olvidar a los países de ingreso medio en general, y a Costa Rica en particular, para que no queden totalmente al margen de los flujos de cooperación internacional. La cita fue ayer en Nueva York, antes de participar en la Conferencia para el Tratado sobre el Comercio de Armas.