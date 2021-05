"Jugar con ellos significa muchas cosas, entre ellas que no cargaremos el cartel de favoritos. Será un partido de igual a igual y por eso se vive un clima de fiesta pero al mismo tiempo de responsabpo tiene fe en la victoria. La clave será estar atentos, no cometer errores y que la pelota no les llegue a ellos", afirmó al diario deportivo "Olé" el zaguero del portugués Sporting de Lisboa. EFE