Antes la población católica era muy conservadora y no cocinaba en Semana Santa. Por eso preparaban alimentos que se pudieran conservar. Así nació la conserva de chiverre, dulce que proveía de calorías a las personas en ayuno. Hoy día, la gente no ayuna pero sigue comiendo miel de chiverre (así como el arroz con leche, por ejemplo), que es muy rica en carbohidratos y proteínas, pero solo aporta calorías vacías al organismo (no es grasa natural sino agregada en el proceso de cocción), explicó el nutricionista Esteban Rojas. Por eso, si usted acostumbra comer ese tipo de productos durante estos días, prepárese para ganar unas libritas de más.