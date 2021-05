Por medio de la comunicación se debe: a) permitir expresar lo que siente, sin juzgarlo a priori, incluso el enojo que pueda sentir contra usted; b) reflejarle con sus propias palabras, lo que expresa el niño; c) no exigirle explicaciones por lo que hace o dice, en el calor de un conflicto, pues muchos niños o jóvenes no pueden explicarlo; d) no dar respuestas cerradas, del tipo "sí" "no"; e) no sobreprotegerlo; f) proponerse hacerle un comentario diario sobre algo positivo; g) fijarse qué habla y cómo habla su hijo, aunque no esté en su presencia.