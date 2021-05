El Cine Universitario de la UCR exhibirá dos películas esta semana. El jueves 26 presentará Rebel Without a Caus e (Rebelde sin causa, 1955, EE. UU.), de Nicholas Ray. El viernes 27 será el turno de The Grapes of Wrath (Las uvas de la ira, 1940, EE. UU.), de John Ford. La entrada es gratuita. Se exhiben en el Auditorio de la Facultad de Derecho a las 6:30 p. m. Teléfono: 2511-5323.