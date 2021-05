"Mi personaje no es alguien que haga cosas sexuales raras o que use indumentaria de sumisión", destacó. "La película es sobre lo que hacen las mujeres: se pervierten para vivir en sociedad. Lo que hacen a su comportamiento para encajar. Es sobre la psiquis de una mujer. Las voces interiores que son distintamente femeninas y les dicen: estás demasiado gorda, tienes los muslos fláccidos, estás demasiado vieja o no eres lo suficientemente productiva".