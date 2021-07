Amaya, después de Mocedades

Solo nos concedieron veinte minutos con ella. Amaya, una de las voces más conocidas de España por haber sido durante quince años la vocalista del grupo Mocedades y ahora de El Consorcio, hizo escala el martes anterior en nuestro país, y esta era la oportunidad de entrevistarla en persona.

Venía de Perú y casi inmediatamente tenía que abordar el vuelo que la llevaría a Honduras: el tiempo apremiaba.

Vestía un pantalón rojo, blusa azul con dibujitos de colores y un gabán azul. La acompañaba su hermano Iñaki. El resto de integrantes de El Consorcio (Sergio, Estíbaliz y Carlos) pasaron por aquí el día anterior.

Hoy arribarán al país de nuevo para presentarnos mañana y el domingo su nueva propuesta musical, proyecto que emprendieron hace un año y medio y que consiste en recuperar canciones de los años cincuenta.

La imaginamos más gorda y a lo mejor cansada por el trajín de la gira por Suramérica. A la hora de conversar, encontramos una persona ya entrada en años, muy, muy simpática y, sobre todo, cálida.

-¿Por qué los exintegrantes de Mocedades volvieron a unirse hace un año?

-Porque había un proyecto muy atractivo que era hacer la música que se dio a conocer en la radio: canciones de los años 40, de la postguerra española. Era una especie de homenaje para la radio con canciones de muchos recuerdos para todos.

-El Consorcio no fue algo pensado mucho tiempo.

-¡Qué va! Fue una cosa anecdótica que nació en el momento en que dijimos: "¡Oye, pues nos juntamos y hacemos este

disco!"; pero aquello fue creciendo, creciendo y creciendo, y nos vimos haciendo galas, y haciendo otro disco, y otro disco, y viajando.

-¿Por qué lo llamaron El Consorcio?

-El nombre lo escogimos porque nos hacía gracia.

En un momento, su manager, Emilio Santamaría, interrumpe la conversación: "Era un nombre lo suficientemente feo como para que llamara la atención". Amaya asiente riendo.

Inmediatamente, ella retoma la palabra: "Después nos enteramos de que en el derecho aragonés hay una imagen que dice que es la unión entre hermanos, y nos calzó".

-¿Qué hicieron en el tiempo que estuvieron separados?

-Bueno, Iñaki estaba en Mocedades, yo dejé el grupo en el año 84 y estuve cantando en solitario. Sergio y Estíbaliz llevaban veinte y tantos años cantando como solistas, y Carlos se había dedicado a la producción: tiene un estudio de grabación.

-Programa doble, su último disco, es un recorrido por la cinematografía española...

-Lo grabamos con motivo del centenario del cine en España. Contiene música de películas españolas. Ahora estamos haciendo otro disco, pero de eso preferimos no hablar. Los proyectos hay que tenerlos guardaditos hasta que salen (ríe).

-Las canciones que hicieron famoso a Mocedades, ¿forman parte del actual repertorio?

-No habitualmente. Hay algunas que presentamos en un popurrí. Nuestro espectáculo es un poco de la historia de cada uno de los integrantes por separado.

"Aquí, en Costa Rica, es la primera vez que nos ven como El Consorcio. Entonces va a haber un poco de todo: algo de las carreras de cada uno y también de la música de El Consorcio, que es una mezcla de canciones que han pasado a la historia y que son conocidas por el público. También habrá algunas de las canciones más representativas de la música de Mocedades".

-¿Hay alguna limitación en el hecho de que el público los siga viendo como Mocedades y no como El Consorcio?

-De momento sí, pero es inevitable. Yo no voy a renunciar a lo que eso significa; soy una de las fundadoras de Mocedades y es parte de mi historia.

"Sin embargo, hemos empezado otra cosa. Lo común hubiera sido coger las mismas canciones y cantarlas, pero hacer algo nuevo es mucho más interesante y creativo. Además, no podíamos usar el mismo nombre porque Mocedades como tal todavía existe en España".

Muy personal

-¿Casada?: No.

-¿Hijos?: No.

-No le gusta de América Latina... Lo lejos que está de España; pero me gusta lo diferente que es la gente de un país a otro.

-¿Cuál es la canción que siempre ha querido cantar y no ha podido? Las canciones que he querido cantar, las he cantado.

-La canción más linda que ha interpretado es... Hay muuuuchas (sonríe). Es terrible: si mencionas una sola, renuncias a muchas.

-Un libro... El corazón de piedra verde, de Salvador de Madariaga

-Prefiere el clima... El frío. Lo soporto más que el calor

-Una película...Tomates verdes fritos.

-La locura que siempre ha querido hacer es... Tirarme en paracaídas. Siempre he andado detrás de ello, pero creo que ya no lo voy a hacer...

-Gastaría su último billete en... Ni idea, pero probablemente en algo absolutamente nada práctico.

El fin de semana

El Consorcio se presentará el sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Lugar: Teatro Melico Salazar.

Hora: 8 p. m.

Entrada: de ¢5.000 a ¢10.000. Están a la venta en las tiendas Auco Disco, ubicadas en Pavas y barrio La California; también en el Teatro Melico Salazar.