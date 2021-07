Édgar Espinoza

Poco a poco se ha venido gestando en el ambiente nacional un saludable clima de malestar, desasosiego y sana sublevación entre los ciudadanos ante el embuste de que a diario son víctimas por parte de los gobernantes.

Un día de estos este periódico publicó la carta de un lector que pedía a la gente rebelarse y no pagar este año el impuesto al ruedo. Su argumento no podía ser más claro y tajante. Si el tributo fue creado por ley para mantener las calles y carreteras en buen estado y el gobierno lo agarra para confites, pues no se paga más y se acabó.

Como todos sufrimos por parejo esas incongruencias del gobierno, lo mejor que podemos hacer ahora es unirnos y poner manos a la obra y, de verdad, no pagar el marchamo, dejar que el inspector de tránsito nos ponga el parte y, de inmediato, elevar el caso a las correspondientes instancias judiciales para que estas resuelvan.

El sentido común, sabio como siempre, tiene que estar definitivamente de nuestro lado. No puede ser que se nos siga cobrando a rajatabla ese y otros impuestos, mientras nuestros vehículos se despedazan en los huecos, la inseguridad vial se vuelve cada día más acechante, y la plata recaudada se desvía a raudales por las cloacas de poder.

La carretera Bernardo Soto, por ejemplo, una de nuestras arterias vitales, está hecha una lástima especialmente en el tramo entre el aeropuerto Juan Santamaría y el cruce a Atenas, aunque su estado general es lamentable hasta el peaje de Naranjo. No se explica uno realmente cómo las autoridades del MOPT son capaces de dejar que una vía tan importante llegue a tales niveles de desastre.

Hasta resulta irónico pagar el peaje en ese trayecto, pues no más uno lo hace, cae presa del paisaje lunar a muy pocos metros de la casetilla. Es entonces cuando se vive intensamente la sádica sensación de estar pagando por contemplar la destrucción de su propio carro, cuando no la de su propia vida, pues hay que manejar en un permanente estado de alerta y zozobra para evitar que cualquier desgracia sobrevenga.

La carretera a Jacó es otra invitación a regarse las bilis. Para no hablar de la autopista a Caldera, profundamente marcada ya en algunos sectores por las huellas del abandono, el sobreuso y quién sabe cuántas barbaridades más, andar el tramo entre el río Tárcoles y Jacó es una verdadera temeridad. Antes allí uno sorteaba huecos y barrancos culebreando de izquierda a derecha; ahora ya no hay nada que sortear: la carretera se traga al conductor.

Esta catástrofe vial, que alcanza su clímax en la capital y los centros urbanos, tiene al menos el gran mérito de confirmar que nuestras calles son lo que son nuestros gobiernos: el fiel reflejo del caos, con sus inevitables componentes de improvisación, incompetencia e incapacidad, y al que muy pronto se sumará el flamante ecomarchamo para seguirnos minando la paciencia.

Por eso es que desde hace tiempo es hora de que los costarricenses nos pongamos las pilas para acabar con esta tiranía de la mediocridad. Empecemos con una huelga pacífica contra el impuesto al ruedo para ver si por la noble vía de un Salacuartazo obligamos finalmente al gobierno a usar toda la plata de ese tributo en servir al país y no en servirse a sí mismo.