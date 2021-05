Lo mejor de estos objetos es que nadie los necesita hasta que no los ve: ni la lámpara de Mauricio Ariza, ni las "basuritas" infantiles de Albán Camacho, ni los rollos de Fabio Herrera. El apego viene tras el primer encuentro, que de todos modos durará hasta el 10 de setiembre, cuando acaba la exposición. En la muestra ¿Con qué?: Objeto participan Albán Camacho, Fabio Herrera, Mario Maffioli, Roberto Lizano, Federico Herrero, Fabián Zúñiga, Mauricio Ariza y Cali Rivera. La selección del notable comité estuvo a cargo de la fotógrafa Ana de Vicente, una de las gestoras de la galería Sonblás, quien se propuso hacer una exposición representativa y amplia del arte objetual. "No quería limitarlo al ensamblaje ni al ready-made, sino ampliarlo a través de las obras que se presentan, que son muy diversas". Para confirmar eso, sólo basta con abrir los ojos pues las 13 obras expuestas obligan a expandir los límites de la bidimensionalidad: rótulos, enaguas, grabadoras, botellas, confites, vinil, tablitas. Claro, también hay pintura de por medio. Convertido en un espacio independiente, autogestionado y no comercial, esta nueva galería funciona como el único enclave cultural de la famosa Calle de la Amargura (además de la librería Claraluna) y, efectivamente, podrá lograr lo que se propone si sigue abriéndose a las novísimas generaciones de artistas, como ha hecho hasta ahora. Esta muestra de arte objetual es la tercera en lo que va del año.