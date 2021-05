A última hora del viernes los organizadores del Rock Fest se enteraron, por rumores de bares y aceras, que Calle Dolores no iría al megachivo porque se agarraron del pelo y dis que la banda se desarmó. Si no los llaman para preguntarles no dicen nada y la gente que los esperaba en el VII Rock Fest se hubiera quedado con la misma cara que hace Condorito cuando dice "exijo una explicación": así: mirando de frente con el pico chato y una expresión de ¡ups!