Ponme el dedito ...sería la mano aquí, Macorina pero en la imagen de la fotografía la canción popular no calza. Parece que el Ministro de Cultura, Guido Sáenz, le taladrea el pecho a Bismarck Méndez, pero en realidad le decía –durante la noche de la premiere de Marasmo –, "tiene mucha fuerza". Don Guido no anda nada perdido, Bismarck es modelo, y no actor. Al chico le dieron el papel de Ismael (¡oh, el Turco Nayid más bandido!) y, aunque muchos dudaron de su capacidad, el chico sale bien parado del filme. Está mejor en unas escenas que en otras, pero tiene gestos que hablan más y mejor que sus parlamentos. Bismarck está bien dirigido en el filme y, con más atención y entrenamiento podría convertirse, perfectamente, no en un galán de cine (esos no dan mucho de que hablar, siempre son lindos y buenos), pero sí en un actor versátil. Hay que ponerle candela a Bismarck, que este chico puede incendiar esquemas.