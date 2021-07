A mejorar marcas

Juan José Madrigal, Zoila Rosa Stewart y Melissa Mata viajaron ayer hacia Atlanta para participar en los vigésimo sextos Juegos Olímpicos.

Los tres comparten la misma ilusión: mejorar sus marcas personales. Cualquier opción más allá de eso representaría una sorpresa, según confesaron.

Zoila Rosa Stewart (atletismo): Stewart, la más experimentada de las tres, dijo que si bien en las Olimpiadas anteriores (Barcelona 92) logró pasar a los cuartos de final en los 400 metros lisos, esta vez la prueba será más difícil, y por eso no se ilusiona con repetir esa actuación.

"Al haberse establecido marcas mínimas más altas, se hace muy duro pasar a la segunda ronda. Estoy esperando hacer una buena actuación y mi compromiso es hacer un gran esfuerzo", dijo poco antes de partir.

Stewart competirá en el 400 lisos el 27 de julio, en la que será su única prueba.

Juan José Madrigal (natación): Luego de sufrir para ganarse el cupo en las Olimpiadas, Madrigal será el primer costarricense que competirá en Atlanta 96, el próximo sábado.

Ese día buscará mejorar sus marcas en los 100 metros pecho, cuya eliminatoria se efectuará a las 8:30 a.m. (6:30 a.m. de Costa Rica).

"Me siento muy bien, muy tranquilo. He mejorado bastante, pero no creo que tenga opción de entrar a alguna final (A o B). Talvez en 200 sí hubiera aspirado a eso, pero no clasifiqué".

Melissa Mata (natación): La más joven de los once deportistas que presentará Costa Rica en Atlanta 96, con solo 16 años, fue escueta en sus declaraciones.

La nadadora espera mejorar su registro en los 100 mariposa, prueba que se efectuará el próximo lunes.

"Me siento bastante bien, creo que puedo lograr mis metas. Vamos a hacer todo lo posible para hacer un buen papel y aprovechar la experiencia".