Bichos raros no hay en el rock , solo gente que comulga con la música con todo lo trae puesto: pellejo y ropa, músculo y adornos. Así que el Fest tuvo a los suyos vestidos al pelo para la ocasión. Lo mismo era válido una camiseta de Korn que una del Chapulín Colorado, lo mismo una con la cara de Bob Marley o el Ché Guevara que una de No War. Permitido –justo y necesario por demás- era mostrar los tatuajes, los percings , los ombligos, los pañueos en la cabeza, las muñequeras de cuero y metal marcando los antebrazos, las pantas que se pasan de la rodilla pero que no alcanzan los tobillos, y ¿por qué no? una camisetica de tirantes y del cuello bien anudada una corbata roja. Por supuesto, no faltaron los clones de Avril Lavigne, la dis que muy rebelde jovencita del rock, y como las copias deben ser fieles más de una adolescente andaba con todo y el guante blanco con rayas negras ¡tan Bettlejuice!