Festival de Cine Antiguo. Muestra de filmes de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Cine Variedades, San José centro. Jueves 1°, función a partir de las 7 p. m. Se presentará: Garantías sociales, Huelga de Dolores, Desastres de Oaxaca, La ópera del mondongo y Elvira. Viernes 2, funciones de 4 p. m. y 7 p. m. Se presentará: Agonía de la montaña, Topiltzin, Los Presos y As women see it. Función de 9 p. m.: Desastres de Oaxaca, Traspaso de poderes, Pavimentación de Avenida de las damas e imágenes de León Cortés y El Retorno. Sábado 3, función de las 4 p. m.: Ricardo Moreno Cañas, Así es Costa Rica, La ópera del mondongo, Topilt