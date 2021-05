Sus películas más conocidas son las siete de la serie James Bond. La primera en el papel del agente 007 del servicio secreto británico fue Live and Let Die , filmada en 1973. Siguieron The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) y A View to a Kill (1985).