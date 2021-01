“Estuvo (Fulano de tal) en la oficina para proponerme la expulsión de los parásitos de “Taboga”. Como me dijo que usted estaba de acuerdo, le doy ahora las razones que tuve para negarme. La tierra debe ser, en realidad, para quien la cultiva, no para quien tenga la escritura. Yo cultivo mis otras fincas en toda su extensión porque no me gusta que haya tierra que no produzca. No puedo hacer lo mismo con “Taboga” porque allí poseo 25000 manzanas y está fuera de mis posibilidades cultivarlas. Ni yo, a pesar del esfuerzo que realizamos usted y yo; ni mis hijos, ni mis nietos, podrán cultivar esa extensión de tierra. Por eso creo que debemos conformarnos con lo que podamos cercar, limpiar y atender. Lo demás debe ser para que lo vayan sembrando los que puedan. Con eso no me hacen daño, puesto que yo no ocupo ese campo y sí me hacen bien porque se avecinan, producen y mejoran el lugar. Hagamos lo que podamos sin estrujar a los que llegan a sembrar, salvo que sean vagabundos merodeadores. Pero los vagabundos son estos que gritan acá sandeces contra los ricos. Los que descuajan montañas y siembran maíz, no son vagabundos. Cuando el chino José Sing me vendió “Brazo Seco” yo pude haberle armado camorra. Usted sabe que toda esa finca es propiedad de “Taboga” y que él no podía venderme lo que era mío. Pero lo que me pertenece era la montaña virgen y el chinito me vendía milpas, repastos, casa y tierra limpia y cercada. Se la compré sin hacerle reparos porque eso era lo justo. Ese es mi criterio. Extienda usted los potreros cuanto pueda, pero no nos pongamos a pelear contra los que, sin escritura que los ampare, tienen deseos de trabajar y se meten en tierras vírgenes, abandonadas por muchos siglos. Yo poseo bastante, pero estoy convencido de que uno no necesita más tierra que el pedacillo donde lo han de enterrar. Quiero vivir en paz para que cuando muera no tenga nadie derecho a revolcarme ese pedazo de tierra a que aspiro. Lo saluda con cariño, Julio Sánchez”.