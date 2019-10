En las décadas posteriores a la muerte de Odio, otros poemas de su autoría han sido traducidos al inglés y aparecido en antologías como Open to the Sun: A Bilingual Anthology of Latin-American Women Poets (1979), The Renewal of the Vision: Voices of Latin American Women Poets, 1940-1980 (1987), y Twentieth-Century Latin American Poetry: A Bilingual Anthology (1996) –en la cual se incluye una traducción de Martha Collins de Prólogo del tiempo que no está en sí, primer poema de El tránsito–.