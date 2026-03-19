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Val Kilmer ‘resucita’ con IA y plantea nuevo debate ético para Hollywood: ¿Cómo aparecerá el actor en una película más?

Anuncio de ‘As Deep as the Grave’ reaviva debate sobre la ética de ‘revivir’ actores con tecnología digital. Conozca el proyecto.

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Por Fernando Chaves Espinach
Val Kilmer 'renace' con IA en 'As Deep as the Grave'.
Val Kilmer 'renace' con IA en 'As Deep as the Grave'. (IMDB/IMDB)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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