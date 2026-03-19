Val Kilmer ‘resucita’ con IA y plantea nuevo debate ético para Hollywood: ¿Cómo aparecerá el actor en una película más?

La industria de Hollywood enfrenta un nuevo punto de inflexión con el anuncio de que el actor Val Kilmer aparecerá póstumamente en la película As Deep as the Grave mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

El proyecto, confirmado el 18 de marzo por la productora First Line Films, reconstruye digitalmente su imagen y su voz a partir de material de archivo, fotografías y registros previos, pese a que el actor no llegó a rodar ninguna escena. Kilmer, estrella de clásicos del Hollywood ochentero, murió en abril de 2025 a los 65 años. Su última aparición fue en la secuela de Top Gun.

El punto de partida no es menor: Kilmer había sido elegido para interpretar al personaje antes de que su estado de salud, marcado por un cáncer de garganta, le impidiera participar en el rodaje.

Según Reuters, la decisión de recrearlo digitalmente se tomó en conjunto con su familia, en particular su hija Mercedes Kilmer, y con el argumento de “honrar” su vínculo personal con el papel.

El director Coerte Voorhees sostiene que el actor quería formar parte del proyecto y que la tecnología permite completar esa intención.

Sin embargo, el uso de IA en este caso va más allá de ajustes técnicos o efectos visuales: se trata de construir una actuación completa sin la presencia física del intérprete. De acuerdo con The Guardian, la versión digital de Kilmer tendrá un papel “significativo” en la película, generada a partir de imágenes tomadas a lo largo de su vida. Esto marca una diferencia respecto a usos previos —como la modificación de voz en Top Gun: Maverick, filmada cuando ya no podía hablar— y acerca el caso a una recreación integral del actor.

Val Kilmer en 2014. (Mark Humphrey)

¿Es ético este uso de la IA?

Por un lado, el proyecto cumpliría en teoría con uno de los criterios centrales establecidos por el sindicato SAG-AFTRA: el consentimiento. Las normas indican que, en caso de actores fallecidos, la autorización debe provenir de sus representantes o herederos, condición que, según la producción, se ha respetado (el sindicato no respondió a Associated Press este miércoles).

En ese sentido, los realizadores promueven el filme como un “modelo” de uso responsable de la tecnología. Pero no hay que olvidar que la gran huelga de actores en la pandemia se debió en gran parte a usos potenciales de la IA en la línea de esta aparición.

Por otro lado, distintas voces en la prensa estadounidense han cuestionado el precedente. Un artículo de Esquire plantea la duda de fondo: si estas recreaciones son un homenaje o una forma de reemplazo que altera la relación entre actor, obra y público.

La inquietud no es solo técnica, sino conceptual: ¿puede considerarse actuación un trabajo generado sin intervención directa del intérprete? ¿Y qué ocurre cuando ese modelo se extiende a casos donde no exista consentimiento claro? Sin duda llegarán pues, de nuevo, hablamos de dinero, cortar costos, ahorrarse problemas, en la mentalidad de los estudios.

En 2023, una de las razones de la huelga de actores fue el potencial uso de la IA para sustituirlos. (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)

El caso también reabre un debate económico y laboral. La posibilidad de utilizar “réplicas” digitales plantea interrogantes sobre derechos de imagen, compensación y control creativo, especialmente en una industria donde la negociación sindical ha sido clave para regular el uso de nuevas tecnologías. La propia SAG-AFTRA ha advertido en otros contextos sobre el riesgo de que la IA permita crear “actores sintéticos” sin las mismas garantías laborales.

En ese contexto, la “resurrección” de Kilmer funciona como un caso de prueba. La pregunta que queda abierta no es solo si el resultado será convincente, sino si el cine está dispuesto a redefinir uno de sus principios básicos: que la presencia en pantalla implica, necesariamente, la presencia de un cuerpo.

El antecedente más citado es el de la franquicia Star Wars, donde se recurrió a recreaciones digitales de Carrie Fisher rejuvenecida y Peter Cushing en Rogue One y otras entregas. En esos casos, el uso de tecnología se limitó a apariciones específicas dentro de personajes ya definidos, lo que permitió justificar la intervención como una extensión narrativa.

En 'Rogue One' apareció una versión rejuevenecida digitalmente de Carrie Fisher en 'Star Wars' (1977). (Colin Young-Wolff)

Sin embargo, el proyecto con Kilmer plantea un umbral distinto: no solo se completan escenas, sino que se construye una actuación sin registro previo. ¿Es este Val Kilmer mi Val Kilmer o una síntesis desprovista de vida, de tics, de errores?

Esta situación abre desafíos más amplios sobre autoría y control creativo (¿quién “interpreta” realmente el personaje?) y sobre los límites del consentimiento, en un contexto de caos legal en torno a prácticas de las empresas de IA con los derechos de autor.

A medida que estas aventuras se vuelven más viables, la industria enfrenta una tensión entre innovación tecnológica y preservación de principios básicos del trabajo actoral, en un terreno inestable. Al final, también es asunto de dinero. ¿Quién se beneficiará finalmente de estas resurrecciones... y quién podrá detenerlas cuando no haya alguien que las frene?