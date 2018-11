El instante es tan corto que es casi una fotografía. Si lo pienso bien, la Chola me dejó más en ese instante que lo que me ha dejado mucha otra gente con la que me he topado en la vida, y con la que quizás pasé años. Me dejó la incomparable ternura de su risa, esa risa infantil que solo nos regresa al rostro cuando superamos cierta edad y volvemos a ver a los niños como pares. Y me dejó aún más en ese instante: la voluntad para utilizar la palabra para defender la alegría (como diría Mario Benedetti), defenderla de la sensatez, del buen juicio y del comedimiento.