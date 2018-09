Con su larga trayectoria de cuentista, poeta y novelista, la escritura era uno de los aspectos que esperaba hallar en Los días y sus dones. Y Soto no defrauda: “No solo hay que desconfiar, es preciso impugnar la división estricta de los géneros literarios. Pero no es que lo narrativo, lo poético y lo ensayístico no se distinguen, es que la vida los contiene o los incluye a todos, y a eso mismo debe aspirar la obra”. Porque la realidad es poliforme, multifacética, compleja, variada, y la novela no puede ser menos.