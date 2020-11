No, amigo lector: no aborde la máquina del tiempo de Wells para viajar a la Viena de tiempos de Beethoven. Quedaría usted profundamente defraudado. Era una ciudad desprovista de agua potable, las verduras y carnes no eran refrigeradas, no había sistema de calefacción, y las pandemias del cólera la devastaban regularmente. Para que se formen una idea, la Viena imperial tenía una población de 240 000 habitantes. El cantón central de San José tiene 288 000 almas.