Tal cual la historia de la música lo ha configurado, el Oratorio puede definirse a través de los siguientes rasgos: desarrolla musicalmente y por entero un texto literario sobre tema generalmente religioso pero no litúrgico y, en consecuencia, no apto para el culto eclesiástico. Pariente de la ópera, adopta de ella el estilo dramático, el recitativo y la melodía acompañada, pero conserva la riqueza contrapuntística (las frecuentes fugas) de la polifonía vocal religiosa, un elemento completamente ausente de la ópera. Su característica principal son los grandes números corales, intercalados con recitativos que comentan la acción, arias y luego la habitual parafernalia operática: dúos, tríos, cuartetos de gran riqueza melódica, todo ello sostenido por una orquesta profusa, a veces reforzada por el órgano. La presencia, ocasional, de un personaje llamado historicus o recitador, encargado de la explicación y la narración, según el modelo del teatro clásico griego. Esta figura, sin duda anacrónica, fue desapareciendo paulatinamente. El musicólogo francés Paul Landormy propone la siguiente definición: “El Oratorio es una verdadera ópera sacra en varios actos, que acepta vestuario, maquinaria, bailes y oberturas, escrita en lenguaje vulgar”. Landormy exagera la incorporación de los elementos escénicos en el Oratorio. Tales ingredientes son mucho más propios de los oratorios adaptados como óperas, donde cobran todo su sentido, no ciertamente en el oratorio clásico. De hecho, el oratorio puede ser definido como una ópera sin actuación, vestuario, escenografía, telones, ballet, maquinaria, juegos de luces: ninguno de los elementos visuales del género lírico.